BARI - È dedicata alla meccanica-meccatronica, all’industria 4.0 pugliese e al principale partner commerciale della Puglia, la Germania, la prossima iniziativa regionale sui mercati esteri.La Regione Puglia, in collaborazione con Puglia Sviluppo, sarà ad Hannover con una delegazione di dieci imprese, per partecipare ad Hannover Messe, in programma nella città tedesca dal 17 al 21 aprile 2023. Appuntamento storico che festeggia quest’anno la 75a edizione, Hannover Messe è la fiera più importante al mondo per le tecnologie industriali e ha il pregio di riunire esperti, decisori e attori chiave impegnati a costruire l’industria del futuro.Per questa edizione, che ha come tema “Industrial Transformation – Making the difference”, è prevista la presenza di oltre 6mila espositori e più di 8mila prodotti, che presenteranno tecnologie e soluzioni per un’industria innovativa ma sostenibile sotto il profilo ambientale: dalla digitalizzazione e automazione di processi produttivi complessi all’uso dell’idrogeno per alimentare le fabbriche e di software per registrare e ridurre le emissioni di carbonio.L’obiettivo della partecipazione pugliese è creare nuove opportunità di collaborazione con gli operatori internazionali e presentare prodotti innovativi, rafforzando così l’immagine del settore della meccanica-meccatronica e dell’industria 4.0 pugliese, in un mercato, quello tedesco, particolarmente ricettivo nei confronti dei prodotti e delle tecnologie made in Puglia.“La Germania è il partner numero uno della Puglia sia per le esportazioni che per le importazioni di tutti i settori e di quello della meccanica e meccatronica in particolare”, spiega l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci. “Verso questo Paese la Puglia ha esportato complessivamente nel 2022 merci per un valore di oltre 1,65 miliardi di euro, con una crescita del 4,7 per cento rispetto al 2022, e con un saldo molto positivo per la Puglia. Il che significa che vendiamo più merci in Germania di quante ne compriamo dallo stesso Paese. Il settore della meccanica e meccatronica pugliese è poi tra i più floridi sui mercati esteri con un fatturato complessivo di circa 3,3 miliardi di euro nel 2022, quasi il 33% dell’intero fatturato export regionale. Dalla partecipazione ad una manifestazione importante come Hannover Messe ci aspettiamo visibilità e collaborazioni internazionali ma anche l’attrazione di nuovi investimenti in Puglia”.La Puglia parteciperà alla manifestazione con uno spazio espositivo nel salone dedicato alle soluzioni ingegnerizzate (“Engineered Parts & Solutions”). Le dieci imprese della delegazione avranno una postazione personalizzata ma potranno anche partecipare ad eventi e conferenze sulle principali innovazioni del mercato internazionale soprattutto in tema di digitalizzazione ed ecosostenibilità, e prendere parte ad incontri bilaterali sia negli spazi della fiera che in modalità virtuale.Un’ulteriore opportunità è offerta da Enterprise Europe Network (Een), la più grande rete europea di servizi per aiutare le piccole e medie imprese a migliorare la loro competitività e sviluppare il potenziale d’innovazione. In occasione di Hannover Messe, la rete organizza l’evento di matchmaking “Technology & Business Cooperation Days”, con possibilità di incontri in loco durante la fiera o in videoconferenza nei giorni precedenti.Queste le imprese della delegazione pugliese: Befreest (Taranto); Euronet (Grottaglie – Ta); Meccanica Rizzello (Taurisano – Le); Nextome (Conversano – Ba); Orma Lab (Palo del Colle – Ba); Procmatech (Modugno – Ba); Rev3rd (Fasano – Br); SD Companies (Altamura –Ba); Sefa (Molfetta – Ba); Sinapsi (Lecce – Le).Nell’edizione 2023 il Paese partner di Hannover Messe è l’Indonesia, che rappresenta la maggiore potenza economica dell’area Asean, l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico, e parteciperà all’evento con una delegazione di circa 150 aziende.