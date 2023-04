BARI – Visite pneumologiche e spirometrie gratuite per bambini e bambine, ragazze e ragazzi. E’ l’iniziativa in programma in tre Pedriatrie della ASL Bari nel prossimo mese, in occasione della Giornata Mondiale dell’Asma che si celebra il 2 maggio sotto l’egida della Global Initiative for Asthma (GINA). Anche quest’anno la Società Italiana Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), in collaborazione con “FederASMA e Allergie” e “AsmaAllergia Bimbi”, ha voluto sostenere le iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione più giovane.Sollecitazione raccolta dal dott. Giovanni P. Ciccarone, responsabile della UOSVD di Pediatria dell’Ospedale di Corato nonchè coordinatore della Sezione regionale SIMRI di Puglia-Basilicata e Calabria, che insieme alla Direzione Medica del presidio, ha organizzato per il 12 maggio 2023 la giornata dedicata all’Asma.Alla popolazione pediatrica residente nella ASL BARI saranno offerte gratuitamente brevi visite pneumologiche pediatriche e spirometrie da effettuarsi presso l’Unità Operativa di Pediatria sita al 3° piano dell’Umberto I. Le prestazioni saranno eseguite in collaborazione con la dott.ssa Luisa Mangione e saranno prenotabili a partire dal 26 aprile 2023 fino ad esaurimento dei posti (e comunque non oltre il 10 maggio 2023): per aderire basterà inviare una mail all’indirizzo po-corato.pediatria@asl.bari.it La SIMRI ha coinvolto nell’iniziativa anche le Pediatrie aziendali dell’Ospedale San Paolo di Bari e del “San Giacomo” di Monopoli, che erogheranno analoghe prestazioni durante il mese di maggio. Visite pneumologiche e spirometrie gratuite a bambine e bambini sintomatici al di sopra dei 6 anni saranno offerte il prossimo 2 maggio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, nell’unità operativa di Pediatria dell’Ospedale “San Paolo” diretta dal dott. Mariano Manzionna. Le prestazioni saranno effettuate dalle dott.sse Anna Tetro, Celestina di Cosola e Anna Rita Cappiello e possono essere prenotate a partire dal 25 aprile telefonando (dalle ore 11.00 alle 13.00) al numero 080.5843610.A Monopoli, il responsabile della Pediatria dott. Ignazio Lofù ha programmato una giornata riservata all’Asma per l’11 maggio, sia coinvolgendo i pazienti che già frequentano l’ambulatorio sia dando la possibilità di prenotarsi chiamando il numero 080.5849235. Dalle ore 8:30 alle ore 14:00, bimbi e bimbe tra i 5 ed i 16 anni saranno sottoposti a visite pneumologiche (dott.ssa Maria Fortunato) e spirometrie (dott.ssa Maria Silletti).