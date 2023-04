Il titolo ”Le foto di un viaggiatore con il mal d’Africa” anticipa già il contenuto di una raccolta di immagini dei dieci viaggi in Africa del viandante casalino, dalla Tanzania nel 1997 fino al Marocco nel 2017, passando in Mali, Etiopia, Uganda, Madagascar, Sudafrica, Botswana e Sudan. La nuova pubblicazione dell’autore porta il lettore in giro per tutto il mondo ripercorrendo i viaggi in quella zona d’Africa tanta cara a Beltotto. Parole e immagini che raccontano tante avventure, molte delle quali inedite nella versione e-book.





Nel corso della presentazione del Book Africa seguirà un sobrio rinfresco, assaggi di cibi etnici e degustazioni varie. "Dopo aver viaggiato - dichiara Peppino Beltotto - in tanti paesi del mondo, ed aver percorso più di seicentocinquantamila km, tra aereo, auto, treno e nave, avevo proprio un sogno da realizzare, si sta materializzando il Book Fotografico sono molto contento di questo lavoro di immagini".





A conclusione della serata, ci sarà una lotteria con dieci ingradimenti delle dieci nazioni africane presenti proprio nel book fotografico.Ad introdurre Peppino Beltotto sarà il Presidente del Rotary Club Valle dell’Ofanto Sergio Albrizio.

Appuntamento culturale organizzato dal Rotary Club Valle dell’Ofanto che comprende i Comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia, sarà presentato il 26 aprile ore 19,30 nella splendida cornice del Lido Oasi Beach di Margherita di Savoia, il nuovo libro di Giuseppe Beltotto, fotografo, viaggiatore ed artista del piccolo centro ofantino.