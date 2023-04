Non c'è spazio per la noia o per momenti di vuoto nello show barese dei Måneskin. Tutto è a ritmo, tutto intonato, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono instancabili e accendono in ogni momento il pubblico in un vero e proprio crescendo.







Dopo Bari, i Måneskin chiuderanno il tour italiano il prossimo aprile con quattro date al Forum di Assago a Milano. Al momento non è possibile reperire i biglietti se non tramite il rivenditore ufficiale ma ci sono ancora alcune possibilità per gli stadi della prossima estate. I fan baresi sono sempre al centro dello show della band romana: prima Damiano, poi Thomas, infine tutta la band sul palcoscenico secondario si immergono nel calore del pubblico, entrando a contatto con loro e perdendosi tra la folla, senza mai risparmiarsi, con ballad nostalgiche quali Torna a Casa, Vent'anni, Amandoti.

Se la prima data di San Siro, infatti, è già sold out, restano alcuni posti allo Stadio Olimpico di Roma e a Trieste, così come la seconda data di San Siro. Posti che, manco a dirlo, stanno rapidamente diminuendo. (Vito Ferri) Tra brani originali e cover, i Måneskin hanno saputo creare negli ultimi anni straordinarie hit globali, brani che sono rimasti per settimane, a volte mesi, nelle classifiche.

BARI - Bari capitale del rock internazionale per una sera. Protagonista assoluta al Palaflorio nella serata di venerdì 31 marzo la band romana dei Måneskin che prosegue così con l'ennesimo straordinario successo il tour italiano molto atteso dai fan.Dopo i sold-out all'estero, in Europa e in America, il gruppo romano ha infatti inserito alcune date in Italia all'interno del tour dei Loud Kids, tra cui il capoluogo pugliese. Va da sé che da mesi non ci sono posti disponibili per nessuna delle tappe, come era facilmente prevedibile.Pubblico in delirio sin da prima della comparsa sul palco barese di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, dopo ore di lunghe file nei pressi dello palazzetto barese. Sold out annunciato per un band che inventa momenti di spettacolo puro sul palco e sa divertire anche i non fan del genere.Sin dall'inizio lo show è uno scoppiettante tributo al rock internazionale, con brani propri e cover che lasciano il segno sul pubblico barese, che segue appassionato ogni singolo pezzo, ballandolo, intonandolo, o semplicemente riprendendolo col telefonino quasi fosse un mantra.Don’t Wanna Sleep infiamma subito il Palaflorio, ma il ritmo incalzante di Gossip e quello un pò ruvido e beffardo di Zitti E Buoni non sono da meno. Quindi i brani si susseguono in quest'ordine: Own My Mind, Supermodel, Coraline, Baby Said, Bla Bla Bla, In Nome Del Padre, Beggin’, Timezone, For Your Love, Gasoline, Torna A Casa, Vent’Anni, Amandoti, I Wanna Be Your Slave, La Fine, Feel, Mark Chapman, Mammamia, Kool Kids, The Loneliest, I Wanna Be Your Slave.