BARI - Prosegue “DAB Spring 23”, il cartellone di spettacoli di danza di Bari che si inserisce nella stagione teatrale 2022/23 del Comune di Bari organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Venerdì 28 aprile, sempre sul palco del Teatro Kismet Opera, in esclusiva regionale, arrivano le evoluzioni di Ezio Schiavulli, Premio Danza&Danza 2022 come miglior autore e interprete, con “HERES - nel nome del figlio”, accompagnato da un ricco parterre di coproduzioni internazionali.“Heres” è un processo di creazione che si realizza tra settembre 2020 e maggio 2022. Combinando ricerca, creazione e insegnamento, il coreografo Schiavulli si impegna a creare legami tra la danza e la società. Per questo nuovo progetto percorre le tracce dei miti greci, un assolo particolarmente percussivo e musicale nato dalla collaborazione scenica con due batteristi della scena musicale contemporanea e internazionale, Anne Paceo e Dario De Filippo. Esplora i complessi di Edipo e di Telemaco, è un percorso di studio e di ricerca su un tema universale: quello del rapporto padre-figlio.È una domanda che parte dall'esperienza personale del coreografo che cerca di definire il ruolo e l'identità dell'erede: ”Quale eredità i padri lasciano ai figli? Eredi di un'assenza di valori, prospettive e radici o futuri artefici di nuovi orizzonti che vanno tracciati sulla base dell'esperienza dei padri?” Un tema immortale ma soprattutto opportuno ed essenziale per la società contemporanea, frastagliata e confusa, dove il significato della parola Erede oscilla, adesso come non mai, tra le sue due probabili etimologie: “essere privato, vuoto” e “colui che riceve”.Biglietti e abbonamentiIntero € 12Ridotto € 10Ridottissimo € 8DAB Spring Card (3 serate a scelta) € 18DAB Spring Abbonamento FULL (5 serate) € 25RiduzioniI biglietti ridotti saranno concessi a gruppi di almeno 10 persone, agli abbonati alla Stagione teatrale del Piccinni 2022/23, a DAB Piccinni 2023 e alla Stagione 22/23 della Camerata Musicale Barese, agli allievi e insegnanti delle scuole di danza dell’Area Metropolitana di Bari.I biglietti ridottissimi e l’abbonamento FULL saranno concessi a studenti e docenti del Liceo Coreutico di Bari e UNIBA, a danzatori e coreografi non ospitati in DAB23, alle scuole di danza aderenti al progetto #INFLUDANCER e agli associati BIG LOVERS.Vendita dei BigliettiSi accettano prenotazioni telefoniche e via mail ai seguenti contatti: tel. 389.2389142; mail: prenotazionidab@gmail.comÈ possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.com, presso il Botteghino del Teatro Piccinni fino al 23 aprile 2023 e nei giorni 27 aprile e 13 maggio 2023, in tutti i punti vendita Vivaticket e la sera di spettacolo presso il botteghino del Teatro Kismet a partire dalle ore 18.00.Il Botteghino del Teatro Piccinni sarà aperto nei giorni 27 aprile e 13 maggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00.