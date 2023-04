Gli altri 28 migranti saranno temporaneamente ospitati nel Cara di Bari-Palese, in attesa di essere distribuiti negli altri centri di accoglienza presenti in Puglia. La nave ha impiegato due giorni per raggiungere Bari, porto di sbarco scelto dalle autorità italiane a seguito dei soccorsi effettuati dalla stessa a largo di Malta, nella giornata di giovedì 20 aprile 2023.

BARI - E' arrivata nella mattinata di domenica 23 aprile 2023, nel porto di Bari, la Ocean Viking. Dalla nave dell'Ong Sos Mediteranèe sono sbarcati 29 migranti provenienti dal Sudan e dal Bangladesh. Fra essi 2 minorenni, uno dei quali è stato ricoverato presso un ospedale del capoluogo pugliese a causa delle sue precarie condizioni di salute.