Nel secondo tempo al 14’ Cheddira dei galletti non concretizza una buona occasione. Al 17’ Morutan del Pisa va vicino al gol. Al 45’ il Bari passa in vantaggio con Antenucci su rigore concesso per un fallo di mano di Caracciolo. Nono gol in questo torneo per l’attaccante dei biancorossi. Al 94’ Hermansson dei toscani sfiora il pareggio.





I biancorossi sono terzi con 60 punti, a -6 dal Genoa secondo a 66 punti. I liguri vincono 1-0 sul Cittadella al “Tombolato”. Nell’altra partita di oggi il Venezia vince 4-1 sulla Ternana al “Liberati” e raggiunge il Como al tredicesimo posto con 42 punti. La Ternana è undicesima a 43 punti insieme all’ Ascoli.

Al 18’ i toscani passano in vantaggio con Torregrossa su rigore concesso per un fallo di Mazzotta su Torregrossa. Al 20’ Morachioli del Bari di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 36’ i biancorossi pareggiano con Esposito di testa su cross di Morachioli. Terza rete in questo campionato per l’attaccante del Bari.