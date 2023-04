BARI - Martedì 18 aprile, nella sede di Confindustria Puglia (Via Giovanni Amendola, 172/5, Bari), verrà presentato alla stampa "Mezzopieno". - Martedì 18 aprile, nella sede di Confindustria Puglia (Via Giovanni Amendola, 172/5, Bari), verrà presentato alla stampa "Mezzopieno".





Attualmente un unicum sul territorio nazionale, il progetto "Mezzopieno" è dedicato agli imprenditori e vede, per la prima volta in campo insieme, l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia e Confindustria Puglia.





IL PROGETTO





Otto giovani psicologi pugliesi hanno trattato i temi chiave della leadership, sotto il profilo psicologico. I contenuti prodotti, disponibili in formato video e podcast, affrontano in "pillole" argomenti come la promozione del benessere aziendale, la gestione dei rapporti tra management e personale, la motivazione, la crisi.





La particolarità: per illustrare ciascuno dei temi proposti, i professionisti partono da un’opera musicale o d’arte. Ecco che le opere di Raffaello Sanzio, Henri Matisse, Salvador Dalì, ma anche Beethoven o Haydn forniscono il pretesto per illustrare, in pochi minuti, temi cari a chi fa impresa, fornendo anche consigli pratici per affrontare con maggiore ottimismo la vita professionale.





I dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che avrà luogo a partire dalle ore 10.30.

Interverranno: Sergio Fontana (Presidente di Confindustria Puglia), Vincenzo Miranda (psicologo Ordine degli Psicologi della Puglia).