BRINDISI - Riccardo Pratesi, giornalista e scrittore per La Gazzetta dello Sport, presenterà a Brindisi il suo libro "Nba Confidential". I campioni del basket americano oltre la figurina, smitizzati e raccontati per quelli che sono dietro le quinte. Un identikit tratteggiato da chi li ha frequentati da cronista sul campo. Dieci giganti sul parquet, dieci ritratti di campioni di oggi e di ieri. L'appuntamento è per sabato 15 aprile, alle ore 18.30, presso l'Hospitale del Turista, davanti il tempio di San Giovanni al Sepolcro, a Brindisi. Modera il dibattito, Marino Petrelli, direttore di Supporters Magazine.





Allo stesso tempo, è in uscita il numero 252 del giornale cartaceo, distribuito in città e provincia e domenica al Pala Pentassuglia in occasione della partita tra Happy Casa Brindisi e Dinamo Sassari, palla due alle ore 17.30. All’interno di questo numero ampio spazio alla partita tra le due realtà più belle del sud Italia, ma si parla anche delle "imprese" della Under 17 di Brindisi al torneo di Varese, del bellissimo percorso dell’Under 19 dell’Aurora Brindisi e della festa promozione in B interregionale della Dinamo Basket Brindisi.





Su Facebook, Twitter e Instagram, ci sarà la diffusione di tutti i contenuti, mentre sul sito internet www.supportersmagazine.it il giornale sarà disponibile a partire da venerdì pomeriggio in formato digitale. Poi, come sempre, notizie e articoli da parte dei corrispondenti da tutti i campi della Serie A e tante notizie di carattere nazionale e internazionale.