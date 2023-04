Barletta, minaccia di tagliare la gola a ex moglie: 47enne torna in carcere





Dopo un breve periodo di detenzione, il 47enne è stato posto ai domiciliari e poi sottoposto a divieto di avvicinamento. Appena tornato in libertà, però, ha ricominciato a minacciarla, anche davanti alla loro bambina. In un'occasione in 47enne avrebbe mimato il gesto di tagliarle la gola per strada.





La donna si è quindi nuovamente rivolta ai Carabinieri e la Procura della Repubblica ha attivato le procedure da "codice rosso" a tutela delle vittime di violenza di genere. Il gip ha emesso una nuova misura cautelare in carcere, nei confronti del 47enne, per maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie.

BARLETTA (BR) - Ancora violenza sulle donne a Barletta dove un uomo di 47 anni è tornato in carcere, riacquistata da poco la libertà, per aver nuovamente vessato l'ex moglie, nonostante il divieto di avvicinamento. Nel 2022 è stato denunciato e arrestato per violenze e minacce, dopo continue aggressioni anche con una pistola legalmente detenuta in casa.