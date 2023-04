via Pallacanestro Varese fb





Il Varese dopo la penalizzazione di 16 punti per non aver pagato gli stipendi ai tesserati è ultimo con 14 punti. Il Trieste è decimo a 20 punti insieme al Reggio Emilia allo Scafati e al Treviso. Nella ventisettesima giornata il Varese giocherà Mercoledì 19 Aprile alle 20,45 con l’ Happy Casa Brindisi in casa.

Nella ventiseiesima giornata di A/1 di basket maschile il Varese ha vinto 83-80 a Trieste. Nel primo quarto i friulani hanno prevalso 24-17. Nel secondo quarto il Trieste si è imposto di nuovo 43-38. Nel terzo quarto i friulani hanno trionfato 65-61. Migliori marcatori, nei lombardi Brown 27 punti e Woldtensae 20. Nel Trieste Davis 27 punti e Bartley 12.