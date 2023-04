BISCEGLIE (BT) - Sono stati assegnati, nella giornata di giovedì 20 aprile, i box dell’area mercatale di via san Martino agli operatori del settore ortofrutticolo e ittico di Corso Umberto I, la cosiddetta piazza del pesce.«Insieme al sindaco Angelantonio Angarano, all’assessore al commercio Carla Mazzilli, al Dirigente Suap ingegner Lorenzo Fruscio, si è provveduto, in un clima di condivisione e ascolto, all’assegnazione degli stalli agli operatori sinora impegnati su Corso Umberto e che, dall’8 maggio, si trasferiranno nell’area polifunzionale di via san Martino – spiega Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie – Si tratta di un capitolo nuovo della storia della città che attiva un’ulteriore area della zona mercatale di via san Martino». L’assegnazione dei box sarà temporanea per permettere, nelle prime battute di operatività, agli addetti di verificare comfort, funzionalità o eventuali criticità. Dopo questo primo necessario passaggio, si procederà alla definizione delle assegnazioni», precisa Carriera.Di seguito le impressioni e le dichiarazioni di alcuni degli operatori interessati.«Vedo in modo assolutamente positivo questo trasferimento – sostiene Franco Landriscina – Io penso che se un mio cliente mi raggiunge con la macchina su Corso Umberto, mi raggiungerà in macchina anche in via san Martino. Occorre, però, mettere in moto una buona campagna di informazione diretta alla cittadinanza e soprattutto inserire delle attività attrattive in zona e pensare a formule di incentivi che attraggano le famiglie e i bambini: per esempio chi viene a spendere la sera potrebbe avere uno sconto o un biglietto gratis per le giostrine. Ma sono espedienti che vanno pensati meglio e strutturati. Ma il mio parere è largamente positivo».«Occorre dapprima partire per avere una chiara valutazione – dichiara Raffaele Storelli – L’area non è male, la struttura è bella, ma emergono alcune situazioni che andavano già corrette. Mi riferisco allo scarico delle acque per esempio. Valuteremo nel primo mese come ci troveremo nella nuova area. Un altro interrogativo è legato all’afflusso di clienti, finora abituati a recarsi in pieno centro. D’altro canto, un punto di forza è il parcheggio presente in zona».«In queste prima battute valutiamo positivamente il trasferimento nella nuova area – dichiara Fabio Sasso – Bisogna capire, dopo i primi giorni, se in questa postazione, che è indubbiamente bella, come si riuscirà a lavorare. In quest’area così estesa ci sarà sicuramente molto vento, ma valuteremo pro e contro per trarre le nostre conclusioni».«Saranno giornate sperimentali, le prime qui in via san Martino – mette in evidenza Gianni Landriscina – L’impatto è positivo, ma valutare già da ora è difficile. Occorrerà lavorarci i primi giorni per capire esigenze e necessità e punti di forza dell’area».«Le prime impressioni sono positive, l’area è polivalente ed è bella – afferma Giacomo Maenza – La zona è sicuramente un po’ fuori mano ma in compenso c’è un’ampia area parcheggio. Sarà necessario valutare nel corso dei primi giorni pro e contro».