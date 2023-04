BARI - Con 633 startup innovative e Bari nella top 10 delle province italiane con il numero più elevato di presenze (335) (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/4_trimestre_2022.pdf), la Puglia punta sulla crescita del proprio ecosistema dell’innovazione e guarda alla Silicon Valley.Dopo lo stanziamento di 60 milioni di euro per l’innovazione grazie al fondo Equity Puglia, strumento di ingegneria finanziaria finalizzato a dare alle piccole e medie imprese e alle startup innovative la possibilità di aumentare il livello di capitalizzazione e dunque la propria solidità patrimoniale, la Regione Puglia compie un ulteriore passo per supportare le startup del territorio: 10 imprese innovative pugliesi, infatti, si uniranno alla più grande delegazione italiana dell’innovazione in trasferta in Silicon Valley, primo ecosistema produttore di startup nel mondo con un valore stimato di 2 trilioni di dollari (https://startupgenome.com/report/gser2022).E proprio per la tappa internazionale di San Francisco, la cornice in cui è incastonata la Valle del Silicio, infatti, Smau, aggregatore internazionale di opportunità per l’ecosistema dell’innovazione, ha selezionato le migliori realtà innovative pugliesi per favorire nuovi modelli di Open Innovation tra loro, le imprese dell’ecosistema italiano e internazionale, incubatori, acceleratori e investitori.Le 10 startup pugliesi selezionate per partecipare alla delegazione in Silicon Valley sono: Befreest, Profiter, Weave, Asymmetrica, Mindesk, Audioboost, Bricksensitive, HT Materials Science, Alkimia Energie, Forthinking.“Con Equity Puglia e con il progetto ‘Smart Puglia’ vogliamo dare una spinta potente per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle startup innovative, al fine di valorizzare il nostro ecosistema nei mercati internazionali. E Smau è un valido alleato: grazie alla tappa internazionale di San Francisco ci permetterà di raggiungere la Silicon Valley e Bay Area. Qui 10 startup si uniranno alla più grande delegazione italiana dell’innovazione e potranno incontrare imprese dell’ecosistema italiano e internazionale, incubatori, acceleratori e investitori” dichiara l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci.Smau San Francisco, in programma il 22-23-24-25 maggio, offrirà dunque la possibilità di creare sinergie durature tra l’ecosistema dell’innovazione italiano e quello americano attraverso un programma di incontri di networking, panel tematici e un tour di due giorni nei luoghi più iconici dell’innovazione della Bay Area.