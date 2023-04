BITONTO (BA) - Si è tenuta venerdì 21 aprile l’attività “Tutti in Bosco”, nell’ambito del progetto Green School promosso dall’Associazione VogliAMO Bitonto Pulita per il Circolo Didattico" G. Caiati " L’evento, svoltosi presso Villa Framarino già sede del Parco Naturale regionale Lama Balice, ha visto il coinvolgimento di circa 55 ragazzi di quinta primaria guidati nell’esplorazione dai volontari dell’associazione Movimento Pro Lama Balice. Esso rappresenta l’ultimo step del progetto di educazione ambientale giunto alla sua seconda edizione, al netto di due restanti attività da recuperare precedentemente rinviate a causa del maltempo delle settimane scorse.Dopo l’iniziale accoglienza nel parco, gli studenti hanno potuto vivere una esperienza difficilmente dimenticabile già dai primi momenti in cui un responsabile del nucleo ecozoofilo ha mostrato loro un Gheppio recuperato nella mattinata da trasferire presso l’Osservatorio faunistico di Bitetto per le opportune cure. Dopo aver ricercato e raccolto fiori ed erbe, gli stessi hanno provveduto ad elaborare ognuno il suo personale erbario, oltre che seguire attentamente un laboratorio di riconoscimento sulla fauna tipica della lama tenuto dai volontari. È stato poi il momento dell’escursione per i sentieri limitrofi alla struttura e dello spettacolo finale ad opera di un volontario ed erpetologo, grazie al quale i ragazzi hanno familiarizzato con un Cervone addomesticato sconfiggendo l’iniziale paura e divertendosi a tenerlo fra le proprie braccia.Una mattinata ricca di emozioni per gli studenti conclusa con i saluti istituzionali del direttore del Parco Dott. Lavermicocca che ringraziamo, unitamente alle associazioni di volontariato partner dell’attività ed alla presidenza, segreteria e docenza del circolo didattico G. Caiati.