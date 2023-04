BARLETTA (BT) - Tutto pronto per la “Wedding Love Emotion Day”. Uno straordinario evento ideato da Nino Spera, figura di spicco del mondo del wedding.Tutto si svolgera’ il 29 e 30 aprile presso Anfiteatro e giardini del bellissimo e suggestivo castello di Barletta con doppi appuntamenti al mattino e al pomeriggio .L’evento e’ dedicato ai futuri sposi ovviamente ed è presentato da Luna Fiore e Max Diele .L’obiettivo è quello di fornire agli sposi uno strumento utile a tutte quelle fasi complesse ed intrecciate tra di loro di gestione ed organizzazione del matrimonio.La Wedding Love Emotion Day in un’unica soluzione gestisce tutti i processi necessari sin dal primo momento di contatto delle coppie futuri sposi e fino alla fine delle nozze.L’organizzazione di Nino Spera, oltre a gestire la rete di collaborazione con le migliori aziende locali del settore, vanta da anni una serie di eventi in cui gli sposi riescono a vivere e a toccare con mano tutte le migliori offerte del momento.Negli eventi, organizzati nelle migliori location del territorio, si aggiungono momenti magici di sfilate, esibizioni di artisti e di degustazioni delle Sale Ricevimento ospitanti.I futuri sposi potranno intraprendere l’intero percorso: atelier, abiti da cerimonia, hair stylist, make - up artist, flower designer, fotografi e tutte le altre aziende collaterali al giorno piu imprtante per i futuri sposi.Un matrimonio perfetto merita di essere arricchito con i dettagli più delicati e romantici, così da trasformare un giorno importante in un giorno indimenticabile.Per tutti i futuri sposi scoprite il mondo del wedding per rendere meraviglioso il più bel giorno della vostra vita .