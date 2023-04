NOICATTARO (BA) - Tutti insieme nello sport. È l'obiettivo della manifestazione di interesse rivolta alle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche pubblicata dal Comune di Noicàttaro per la realizzazione sperimentale del progetto “Power Sport - Lo Sport per tutti”. Il progetto prevede la promozione di un’offerta sportiva, rivolta a soggetti tra i 5 e i 40 anni residenti nel Comune di Noicàttaro, che possa coinvolgere nello stesso momento differenti utenti, indipendentemente dalle loro diverse abilità, in un’ottica di inclusione.“Lo scorso giugno, in un incontro in sala consiliare avevamo illustrato agli operatori sportivi di Noicàttaro la nostra idea progettuale: offrire una proposta sportiva che coinvolgesse nello stesso momento utenti diversi, uniti nel nome dello sport, oltre ogni barriera. Un progetto davvero inclusivo in cui lo sport non è centrato sulla prestazione e il risultato tecnico, ma sulla crescita delle autonomie individuali e di gruppo oltre che sullo sviluppo di un livello di socialità e di capacità relazionale alta. Le tante associazioni sportive presenti sul territorio potranno promuovere attività che vanno dal calcio, karate, football fino al judo, pallavolo, tiro con l’arco, basket, tennis, pattinaggio e baseball”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.Con la pubblicazione della manifestazione di interesse, le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) del territorio provinciale potranno promuovere un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero per persone con disabilità, favorire l’attività sportiva come strumento di inclusione sociale, ma anche incoraggiare soprattutto le categorie più vulnerabili alla partecipazione sociale. Le attività saranno affiancate da educatori professionali esperti nella gestione e nella promozione del benessere di persone diversamente abili che collaboreranno con gli istruttori sportivi.“Un’attività motoria e sportiva inclusiva porta con sé un insieme di meravigliosi obiettivi. Con questo progetto, le associazioni sportive potranno promuovere una nuova cultura dell’accoglienza e dell’integrazione basata sui valori più importanti dello sport: socialità, benessere, divertimento, tempo libero, andando a migliorare la qualità della vita di tutti. Un’occasione di crescita e unione sociale”, dichiara il vice sindaco e assessore alle Politiche Socio Sanitarie Nunzio Latrofa.Le associazioni disponibili a realizzare la progettualità potranno presentare la loro domanda entro il 5 maggio 2023 attraverso il modulo reperibile sul sito del Comune di Noicàttaro al link: https://www.comune.noicattaro.bari.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=15832