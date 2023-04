È uscito a mezzanotte il nuovo album di Blanco, "Innamorato” (Island Records/Universal Music Italia). Il disco è stato presentato nei giorni scorsi con suggestive “serenate” a sorpresa, che hanno visto l’artista multiplatino performare in acustico, davanti al suo pubblico, alcune delle tracce di “Innamorato” tra i canali di Venezia, con vista panoramica mozzafiato sull’Arno a Firenze, tra i vicoli del centro storico di Napoli e nel cuore di Roma.

L’amore cantato in “Innamorato” è un concetto ampio: è insieme l’amore passionale, il legame con la propria famiglia, la devozione all’arte e alla musica, lo stupore e l’incredulità verso le cose più semplici. Fiore all’occhiello del disco l’unica sensazionale collaborazione con Mina nel brano “Un Briciolo Di Allegria”, un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano, un rincorrersi trasposto in immagini nel videoclip girato in pellicola da Simone Peluso con la supervisione creativa di Mauro Balletti, storico creativo di Mina.

A luglio Blanco è atteso per due imperdibili appuntamenti, per la prima volta negli stadi, prodotti da Vivo Concerti e Friends and Partners: il 4/7 allo Stadio Olimpico di Roma e il 20/7 allo Stadio San Siro di Milano.