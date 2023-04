FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nei prossimi giorni prenderanno il via le operazioni di voto della seconda edizione del Bilancio Partecipato. La consultazione è strutturata in due fasi distinte. La prima, quella della registrazione con l’acquisizione del diritto ad esprimere il voto, prenderà il via lunedì 17 aprile. - Nei prossimi giorni prenderanno il via le operazioni di voto della seconda edizione del Bilancio Partecipato. La consultazione è strutturata in due fasi distinte. La prima, quella della registrazione con l’acquisizione del diritto ad esprimere il voto, prenderà il via lunedì 17 aprile.





Sul sito internet istituzionale sarà pubblicato il link diretto alla piattaforma su cui iscriversi. Per registrarsi sarà necessario inserire nome e cognome, una mail personale e come nickname il proprio codice fiscale. Il sistema invierà automaticamente una mail contenente un link, su cui bisognerà cliccare, per la validazione dell’account. Successivamente sarà inviata una mail che confermerà il completamento della procedura e il possesso dei requisiti per esprimere il proprio voto.

Sarà possibile registrarsi sino al martedì 25 aprile.

La seconda fase, il voto vero e proprio, si svolgerà da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile dalle 8.00 alle 20.00 e sabato 29 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

Tutte le persone registrate potranno partecipare alla consultazione accedendo all’account creato nei giorni precedenti.

La votazione è aperta a tutte le persone residenti a Francavilla Fontana con almeno 16 anni d’età. Ogni utente potrà esprimere due preferenze. Vinceranno i progetti che alle ore 12.00 di sabato 29 aprile avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Bilancio Partecipato, come ormai noto, offre alla cittadinanza la possibilità di scegliere come investire 50 mila euro del bilancio cittadino.

Otto le proposte in gara.

Si parte con l’introduzione della mobilità ciclistica inclusiva avanzata dal Centro Occupazionale e dall’UNITALSI, per passare all’idea di restaurare e valorizzare il fonte battesimale di Castello Imperiali a cura del Comitato "Si può fare" e di un folto gruppo di professionisti. Alla promozione del territorio mirano, invece, le guide multimediali nei punti di interesse della Città del progetto promosso dalle Associazioni CamminaMenti Puglia, ArmoniE e Nativa in collaborazione con una squadra di professionisti.

Molto alta l’attenzione dedicata alle aree verdi con due progetti volti al recupero del giardino Rubino di via Falcone e Borsellino. Con il primo, presentato dall’ANPI, si punta alla creazione di uno spazio della memoria dedicato alla storia cittadina, mentre con il secondo, presentato dalle Associazioni Musa delle Muse e Legambiente, si propone la realizzazione di un teatrino per i bambini. Sempre sul fronte delle aree verdi, l’Associazione Nuovaria ha presentato una proposta per valorizzare e trasformare Parco Caniglia dotandolo di un fab-lab e di nuove zone per lo sport, l’intrattenimento e il relax. Petrolio e Le Radici e le Ali hanno lavorato, invece, sul fossato del Castello presentando un progetto per la valorizzazione e l’accesso di questa area nel cuore della Città.

La musica e l’incontro con il territorio è al centro del progetto Francavilla Music Festival presentato dall’Associazione AGIMUS che propone un evento musicale nel primo fine settimana di luglio che trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico aperto ai musicisti.

Tutti i progetti sono consultabili sul sito internet istituzionale.