BRINDISI - Simona Epifani e Claudio Boschi il 15 aprile ore 21:00 e il 16 aprile ore 18:00 sono i prossimi interpreti, al teatro Kopó de: "Le Notti bianche", un libero adattamento, in chiave moderna, del più famoso racconto di Fëdor Dostoevskij, realizzato dallo scrittore e attore Armando Di Lillo. La regia dello spettacolo é firmata da Simona Epifani.





Un tuffo negli anni ‘80, lontani da schermi, iPad ed e-mail, dove la nostalgia dell' attesa, anche di una semplice telefonata o una lettera regala emozioni incredibili.

Il ricordo delle notti passate fra audiocassette, chiacchierate e foto scattate alla polaroid, senza la certezza di risultare gradevoli agli occhi di chi rimira la foto, farà scaturire nei personaggi la paura di non essere abbastanza, di non essere adatti, di non piacere… semplicemente la paura di essere rifiutati!

Paura da sempre presente nell’essere umano, acuita poi - in questi tempi moderni- a suon di reel e "TikTokkate".

Una produzione Teatro Kopó.





INFORMAZIONI:

Oppure chiamare il 3755311802