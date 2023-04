Alla domanda se Abdul abbia o no dei progetti per il futuro risponde: "Certamente sì! Vorrei aprire altri negozi e vorrei aiutare i miei connazionali a integrarsi ancora di più". Una missione non semplice, ma non per Abdul che oramai da quattordici anni vive in Puglia e che quindi conosce bene la brava gente che vive nel territorio.

Aiuto che sicuramente ha avuto da parte della sua famiglia: Abdul ha sette sorelle tutte quante laureate in ingegneria, economia, medicina, informatica, biologia e l’ultima che è rimasta in Pakistan e ricopre il ruolo di Pubblico Ufficiale, ma anche di tanta brava gente e amici che ha incontrato sul suo cammino . "Ricordo ancora il momento in cui sono venuto qui, con la voglia di studiare - dichiara -. L’estate lavoravo come ambulante sulle spiagge per raccogliere i soldi per l’inverno. Per fortuna che ho avuto dei bravi professori che mi prestavano i libri. Mi sono diplomato al Liceo Banzi di Lecce e poi ho continuato il mio lavoro con passione, sfruttando anche i canali social per farmi conoscere".