CERIGNOLA (FG) - Dramma a Cerignola (Fg) dove un ragazzo di 20 anni è morto in seguito all'incidente in cui era rimasto coinvolto la sera di domenica 23 aprile. Lo scontro, che ha coinvolto una moto e un'auto, è avvenuto nei pressi dell'uscita della stazione di servizio.

Il giovane era alla guida della moto quando ha urtato l'auto, per cause ancora in corso di accertamento. La moto è poi finita contro un palo della pubblica illuminazione. Il 20enne è morto poco dopo il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti 118, Polizia di Stato e Carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'incidente.