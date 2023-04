OSTUNI (BR) - Dopo la prima esperienza del 28 e 29 aprile 2021 la chiesa del Carmine quest’anno ospiterà nuovamente la sacra effigie della Madonna della Medaglia Miracolosa nel corso del pellegrinaggio per l’Italia organizzato dai Padri Vincenziani. - Dopo la prima esperienza del 28 e 29 aprile 2021 la chiesa del Carmine quest’anno ospiterà nuovamente la sacra effigie della Madonna della Medaglia Miracolosa nel corso del pellegrinaggio per l’Italia organizzato dai Padri Vincenziani.





Al termine del pellegrinaggio della statua della Vergine tenutosi nel 2021, Papa Francesco entusiasta di questa iniziativa ha spronato e invitato la Famiglia Vincenziana a proseguire ancora tale cammino, guidati dallo Spirito Santo. Nell’udienza del 24 novembre 2021 nel ringraziare la Famiglia Vincenziana ha detto: "In questi mesi di pandemia, la vostra missione ha portato speranza, facendo sperimentare a molti la misericordia di Dio… Grazie, perché avete testimoniato lo stile della Chiesa in uscita che raggiunge tutti a partire dagli esclusi e dagli emarginati…". Pertanto i padri hanno deciso di continuare il pellegrinaggio della Madonna fino al 27 novembre 2030, duecentesimo anniversario dell’incontro tra la Beata Vergine Maria e Santa Caterina Labourè.

Appena ricevuta questa notizia, l’Arciconfraternita del Carmine ha subito richiesto che anche quest’anno la sacra effigie della Madonna, possa sostare nella Chiesa del Carmine per rivivere insieme al popolo ostunese e degli altri paesi limitrofi la bellissima esperienza spirituale di due anni fa. L’iniziativa sarà intitolata "Tre giorni con Maria".

La sacra effigie della Madonna arriverà nella chiesa del Carmine il pomeriggio del 26 aprile alle 17,00. Si fermerà tre giorni 27 - 28 - 29 aprile e ripartirà la sera del 29. Saranno presenti in questi tre giorni due vincenziani, padre Carmine Madalese e padre Mario Sirica, che organizzeranno momenti di preghiera, riconciliazione sacramentale, visite alle persone malate, incontri con giovani e adolescenti nei loro contesti di vita. Il tutto sarà organizzato in collaborazione con l’Arciconfraternita.

Le riflessioni che presenteranno i padri riguarderanno in particolare la terza persona della SS. Trinità, lo Spirito Santo, che è il protagonista nella vita della Chiesa.

L’Arciconfraternita invita tutto il popolo di Dio a far visita nei suddetti giorni alla Madonna per pregare e partecipare alle iniziative che saranno organizzate dai missionari vincenziani. Ogni mattina un padre vincenziano sarà disponibile in Chiesa per le confessioni. Nelle celebrazioni sarà possibile ricevere l’imposizione della Medaglia miracolosa. La Chiesa rimarrà aperta fine alle ore 23:00 per coloro che desiderano fare compagnia con la preghiera alla Madonna.





Di seguito il programma dettagliato:





Mercoledì 26 aprile





ore 17:00 Arrivo della "Madonna della Medaglia Miracolosa"

ore 18:30 Recita del Santo Rosario a cura dell’Associazione Mariana della Medaglia Miracolosa (Famiglia Vincenziana)

ore 19:00 Santa Messa presieduta dai Padri Vincenziani

ore 20:30 Catechesi mariana





Giovedì 27 aprile





ore 8:30 Lodi - Adorazione Eucaristica

ore 12:00 Celebrazione dell’Ora Media e Benedizione Eucaristica

ore 16:30 nelle sedi: catechesi con i volontari della Croce Rossa e del SER

ore 18:30 Recita del Santo Rosario

ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo Brindisi-Ostuni

ore 20:00 Catechesi con il Centro Sportivo Italia (CSI)





Venerdì 28 aprile





ore 8:30 Lodi - Adorazione Eucaristica

ore 12:00 Celebrazione dell’Ora Media e Benedizione Eucaristica

ore 18:30 Recita del Santo Rosario

ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Domenico Caliandro, Arcivescovo emerito

ore 20:30 Veglia mariana





Sabato 29 aprile





ore 8:30 Lodi - Adorazione Eucaristica

ore 9:00 Visita agli ammalati e agli anziani

ore 12:00 Celebrazione dell’Ora Media e Benedizione Eucaristica

ore 16:30 Catechesi con le associazioni laicali e culturali

ore 18:30 Recita del Santo Rosario

ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta dai Padri Vincenziani

Al termine della celebrazione, partenza della "Madonna della Medaglia Miracolosa"