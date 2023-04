CASTELLANA GROTTE (BA) - Venerdì 7 aprile alle ore 11.00 in via Saverio de Bellis, 20 a Castellana Grotte si terranno i festeggiamenti e la consegna dei doni. A donarli sarà la Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo – Ets, ente no profit del terzo settore, che da oltre 145 anni si occupa su scala nazionale di sanità integrativa aiutando i suoi soci nelle spese mediche e socio assistenziali e operando secondo i principi della solidarietà e dell’aiuto reciproco.La Fondazione Onlus Saverio de Bellis gestisce invece una Comunità Educativa per minori, un Centro diurno Socio-Educativo per minori, una Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico e un doppio gruppo appartamento per adolescenti. La Comunità educativa e il doppio gruppo appartamento accolgono in forma residenziale i minori temporaneamente allontanati dal nucleo familiare su disposizione dei servizi sociali e/o del tribunale dei minori. Il Centro Diurno, invece, ospita sempre minori inseriti dai servizi sociali, che hanno bisogno di un sostegno scolastico, la Comunità Alloggio ospita gestanti e madri in difficoltà con i propri figli.Alla manifestazione parteciperanno:Domenico Ciliberti - Sindaco di Castellana Grotte Davide Sportelli - Assessore agli affari sociali Avvocatessa Monica di Monte - membro Commissione famiglia, minori e delle persone dell’Ordine degli Avvocati di Bari Daniela de Bellis - Presidente Fondazione Onlus Saverio de Bellis Andrea Tiberti - Presidente nazionale Società nazionale di mutuo soccorso CesarePozzo ETS Dina de Feudis - Presidente CR Puglia-Basilicata CesarePozzo Nicola Marcotriggiani - Vicepresidente vicario CR Puglia-Basilicata CesarePozzo Angelo Frascatore - Vicepresidente sussidiario CR Puglia-Basilicata CesarePozzo