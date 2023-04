via Ac Milan fb





Nella ripresa, l'arbitro Kovacs cambia metro di giudizio ed iniziano a fioccare i cartellini gialli, con Anguissa che si fa espellere in pochi minuti lasciando i suoi in inferiorità numerica. Il Milan non ne approfitta ed il risultato non cambia, soprattutto grazie ai riflessi di Maignan che mortifica i tentativi dei centravanti avversari.

Finisce 1-0 per il Milan i quarti di andata di Champions contro il Napoli. I partenopei, nonostante l'assenza di Osimhen e Simeone, cercano di fare la partita con Kvaratshelia e Zielinski che mettono in affanno la retroguardia rossonera. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 40' con Bennancer che servito da Diaz batte Meret sul primo palo.