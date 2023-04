via Inter fb





Il finale di match diventa rovente quando Lukaku al 95' trasforma il calcio di rigore concesso per il tocco di mano di Bremer per un intervento scomposto su cross di Dumfries. L'attaccante esulta in maniera polemica sotto la curva dei tifosi bianconeri, facendo esplodere la reazione degli uomini di Allegri e la bagarre tra giocatori che vale l'espulsione di Handanovic, Lukaku e Cuadrado.

- Finisce 1-1 la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Dopo un primo tempo dove le due squadre sono ben messe tatticamente, la partita si sblocca sul finale del secondo tempo quando Cuadrado controlla il cross di Rabiot per far partire un tiro ad incrociare che batte Handanovic.