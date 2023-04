NEW YORK - L'ex presidente Usa Donald Trump è arrivato ieri in una New York blindata, con transenne e agenti attorno al tribunale di Manhattan e alla Trump Tower. Oggi è il giorno dell'incriminazione per il tycoon nella storica udienza nel caso della pornostar Stormy Daniels.Trump sarà il primo ex presidente degli Stati Uniti ad essere sottoposto a indagine penale, ma non sarà ammanettato né sottoposto a foto segnaletiche.Le accuse a carico di Trump sarebbero 34, tra cui la falsificazione di documenti aziendali. Il giudice Juan Merchan potrebbe ordinare al tycoon di non parlare della sua incriminazione durante la campagna elettorale.