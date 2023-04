Chi difende i disabili sul posto di lavoro ? Da 2 anni che solo la mia stanza in tutto il comune non ha un impianto di calore inverno/estate , ne ho fatto richiesta ma fino ad oggi nessuno ha fatto niente. Ho parlato anche della sanità che in Puglia è un disastro. Il presidente Emiliano con DGR N.1412 del 9/8/2021 ex art. 26 L 833/78 comunica a tutte le Asl che cittadini disabili come me, che si curano fuori regione non possono più uscire se non a spese proprie. Ho detto che neanche Vendola e Fitto hanno fatto i tagli su di noi . Io che da piccolo mi curavo a Firenze subendo 5 interventi, dal 2021 non posso più andarci.





Il professore americano Lauro S. Halstead, scopritore della sindrome post polio, ha comunicato in due convegni internazionali a Roma e ad Erba, che abbiamo bisogno di terapie di mantenimento per non peggiorare ancora di più. Mi auguro che, se anche fosse stata una passerella elettorale potrei pure fregarmene, ma l'importante è che risolva i vari problemi. Ho omaggiato la ministra con la pignata in terracotta con il logo dell’associazione, dicendogli che i disabili terroni sono cittadini ospitali" conclude Midu.

BARI - "Ormai siamo abituati al fatto che durante le campagne elettorali i politici si ricordano che noi esistiamo. L'arrivo a Squinzano della ministra della disabilità Alessandra Locatelli nel suo tour pugliese, per incontrare i disabili e le loro famiglie, ha scosso i partecipanti. Dopo l’intervento del presidente dell’Associazione disabili "Il Geppetto", padre di una ragazza disabile grave, Vincenzo Bandello ha denunciato alla ministra i vari problemi dalle barriere architettoniche all’ufficio postale, al comune, marciapiedi, parcheggi che non vengono rispettati e nessuno interviene, anche nella marina di Casalabate". Così in una nota Midu Puglia."Dopo - spiega la nota - è intervenuto Salvatore Caputo atleta disabile del MIDU SPORT HANDICAP PUGLIA, dove ho rimarcato i vari problemi. Ho denunciato alla ministra che per aver fatto del bene a 2000 cittadini squinzanesi per la consegna dei buoni spesa durante il brutto periodo del covid, sono andato a finire in procura come persona informata, meno male che ne sono uscito pulito, ho fatto sempre il mio dovere e impegnandomi ad aiutare i cittadini bisognosi nel mio piccolo.