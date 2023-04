LOCOROTONDO (BA) – L'Ambito Territoriale Sociale di Putignano, di cui il Comune di Locorotondo fa parte, ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione di quattro Assistenti Sociali per un anno. Le nuove unità saranno impiegate in attività connesse all'attuazione del Piano Sociale di zona e/o potenziamento dei servizi sociali e di Ambito.C'è tempo fino alle ore 12:00 di lunedì 8 maggio 2023 per presentare la domanda per partecipare all'avviso di selezione pubblica per l'assunzione di quattro Assistenti Sociali cat. D (posizione economica D1), salvo ulteriori scorrimenti, da impiegare per minimo 25 ore settimanali con contratto a tempo determinato per 12 mesi (salvo proroga) all'Ambito di Putignano.L'Avviso è stato pubblicato sul BURP n. 33 del 6 aprile 2023.La domanda redatta su apposito modulo allegato dovrà essere presentata a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo@cert.comune.putignano.ba.it Qualora pervengano più di 80 domande la commissione valuterà di effettuare una prova preselettiva consistente nella risoluzione di un questionario a risposta multipla.Tutte le informazioni sono presenti sul sito dell'Ambito Territoriale Sociale di Putignano al seguente linkhttp://www.resettamiweb.it/ambitoputignano/quattro-assistenti-sociali-per-un-anno- avviso-di-selezione-pubblica-dellambito-di-putignano-domande-entro-lunedi-8-maggio-2023