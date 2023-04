TARANTO - Emergono nuovi particolari sul tragico incidente costato la vita a tre persone sulla Ss580 che collega Ginosa a Ginosa Marina, nel Tarantino. Gheorghe Eduard Bolocan, il 30enne rumeno morto nel terribile schianto frontale, tanto violento da scaraventare una delle auto contro il guardrail, guidava senza patente perché non ne aveva mai conseguita una e la sua Fiat Punto era sprovvista di assicurazione.A bordo della sua auto, la sua compagna di 25 anni Madalina Mihaela Gorgos. Entrambi erano braccianti agricoli ed erano arrivati anni fa dalla Romania. Ad aspettare il loro ritorno c'era la loro figlia di 3 anni. Entrambi sono morti sul colpo. La terza vittima, il 27enne di Ginosa Marina Alessandro Calabrese, era nella seconda auto ed è morto durante il trasporto in ospedale. La persona con lui è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sono gravi. Entrambi avrebbero lavorato per il turno di notte in un'azienda metalmeccanica."L’incidente frontale con 3 morti è avvenuto su un tratto rettilineo. Quel tratto é anche il più largo, non ci sono curve ed è il più diritto – ha dichiarato il sindaco di Ginosa e vice presidente della Provincia di Taranto, Vito Parisi -. La strada in questione presenta tuttavia molte criticità, ha infatti molti incroci vivi, si interseca con delle strade di campagna e c’è un limite di velocità di 50 chilometri orari che purtroppo nessuno rispetta. La strada - ha aggiunto Parisi - arriva sino a Laterza. Come Provincia di Taranto abbiamo previsto un intervento di miglioramento di quest’arteria, con la costruzione di tre rotatorie dall’importo di 600mila euro ciascuna".