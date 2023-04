BOLOGNA - Edizioni Dehoniane Bologna (EDB) e Marietti 1820 trovano una nuova casa. Il Portico SpA, realtà editoriale con sede a Bologna e presieduta da Alberto Melloni, si è aggiudicato l’asta dopo il fallimento, nell’ottobre 2021, del Centro Editoriale Dehoniano, che aveva fondato EDB nel 1962 e acquisito Marietti 1820 nel 2017.«Cibo del pensiero, cibo dell’anima – dice Alberto Melloni, Presidente de Il Portico – sono le parole che meglio ci descrivono. Il Portico vuole essere una realtà al centro del dialogo tra religioni e culture e il nostro primo obiettivo è posizionarci come interlocutori principali dell’editoria religiosa colta. I cataloghi di EDB e Marietti 1820 ci permetteranno di riproporre testi cruciali che hanno segnato l’identità e consolidato il valore dei due marchi. Il nostro è un progetto di lungo corso, in cui intendiamo valorizzare gli autori di riferimento con lo sguardo rivolto al futuro, sempre alla ricerca di voci che ci permettano di ampliare gli orizzonti. Un “Vangelo del Presente” vicino ai grandi temi della Chiesa contemporanea, in risposta ai nuovi bisogni e domande di una società che cambia».«Sono soddisfatto di questo nuovo inizio – afferma il cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI – EDB è un marchio editoriale che rappresenta un patrimonio di cultura e riflessione religiosa fondamentale per il nostro Paese e in particolar modo per la nostra città. In un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo è necessario ripartire da qui, non solo per conservare ma per rilanciare opere che possano orientare i nostri pensieri e le nostre azioni quotidiane».Il catalogo di EDB è frutto di un progetto editoriale ampio e diversificato in cui trovano spazio Bibbia, catechesi, dialogo interreligioso, narrativa e scolastica per bambini e ragazzi, scienze umane, spiritualità, teologia e vita della chiesa. La casa editrice può contare su best-seller come La Bibbia di Gerusalemme, la più diffusa al mondo, e propone raccolte sistematiche di documenti della Santa Sede e di altri organismi ecclesiali internazionali e italiani.Non mancano autori di riconosciuto prestigio e fama come Gianfranco Ravasi, Giuseppe Barbaglio, Anna Maria Canopi, Enzo Bianchi, Cettina Militello, Serena Noceti, André Wénin e Christoph Theobald. Marietti 1820 ha oggi un profilo culturale caratterizzato da tre principali aree di interesse: filosofia, letteratura, scienze umane e sociali. Negli ultimi anni la casa editrice ha proposto testi inediti di Giuseppe Pontiggia, Paolo Poli, Luigi Santucci, Alexandre Koyré, Roland Barthes; in campo filosofico ha inoltre valorizzato testi di Hannah Arendt, Martin Buber, Emmanuel Lévinas, Hans-Georg Gadamer, Jacques Derrida.Altra novità del marchio per il 2023 è il Prix Clara, rinomato premio letterario che seleziona e pubblica i migliori racconti scritti da ragazzi tra i 13 e i 18 anni. Il ricavato delle vendite verrà devoluto ai reparti di cardiologia di alcuni importanti ospedali italiani. Nella giuria italiana tra gli altri Eraldo Affinati, Beppe Cottafavi, Giuliano da Empoli, le scrittrici Teresa Ciabatti, Valeria Parrella e Licia Troisi, i poeti Paolo Valesio e Anna Segre. L’ottimizzazione delle collane, per dare nuovo respiro alle opere e razionalizzare il catalogo, è stata una delle prime operazioni editoriali della nuova proprietà. In tal senso nascono le collane di EDB Itinerari di Fede, Le parole per dirlo, Madri e padri della chiesa e I Gufi e Zefiri di Marietti 1820.Il nuovo corso è accompagnato da un restyling grafico generale che ha interessato anche i loghi di entrambi i marchi.Le prime novità editoriali si distinguono per l’attenzione ai grandi temi di attualità: il 5 maggio sarà in libreria per EDB In memoria di me di Patrick Goujon. Sacerdote della Compagnia di Gesù, Goujon racconta, in questo memoir dirompente e denso, degli abusi perpetrati su di lui da un sacerdote quando era un bambino.La pace è l’argomento principe dell’omonimo libro di don Primo Mazzolari, in libreria dal 26 maggio per EDB, mentre nella raccolta inedita Duecento lettere di don Milani (a cura di Adele Corradi, Federico Ruozzi e José Luis Corzo) emerge il suo sguardo critico verso la società. L'opera uscirà per il centenario della nascita di don Milani, in libreria dal 12 maggio sempre per EDB.Un altro tema cruciale nella produzione dei due marchi sarà il dialogo interreligioso al centro di testi come Lontano da chi? Lontano da dove? di Enzo Bianchi (in uscita il 19 maggio per EDB) e Per un consenso etico tra culture di Pier Cesare Bori (in libreria il 7 aprile per Marietti 1820).Marietti lancerà a maggio una collana dedicata alla poesia che sarà inaugurata dalla raccolta A corpo vivo di Anna Segre, poetessa e psicoterapeuta, vincitrice del Premio Camaiore nel 2022.Nei prossimi mesi saranno pubblicati, tra gli altri, il filosofo post-colonialista e storico camerunense Achille Mbembe, il filosofo tunisino Fathi Triki, lo storico Jules Isaac, la giornalista Ludovica Aurelio, che pubblicherà un’importante opera sul tema dell’abuso, Kornel Filipowicz, per cui Marietti 1820 pubblica per la prima volta in Italia i racconti e il celebre storico Étienne Fouilloux.