BRINDISI - "Nel ringraziare Pietro Guadalupi che, con grande senso di responsabilità, ha deciso di fare volontariamente un passo indietro, non voglio usare parole finte o come si suol dire 'politicamente corrette'. Guadalupi era e resta per Fratelli d'Italia il miglior candidato sindaco per Brindisi, una città che aveva, oggi più di ieri, bisogno di voltare pagina con un volto giovane e linfa nuova, insomma, una rottura con il passato a 360 gradi" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale Luigi caroli di Fratelli d'Italia





"L’aver esacerbato il clima politico è stato un errore gravissimo che ha provocato una grande delusione soprattutto negli elettori del centrodestra che giorno dopo giorno hanno dovuto assistere a un braccio di ferro fra ‘alleati’, che non poteva durare ancora a lungo: siamo alla vigilia della presentazione delle liste! Per questo Guadalupi ha avvertito la responsabilità di fare un passo indietro per non far precipitare la situazione e compromettere l’unità della coalizione, alla quale io faccio i miei migliori auguri, perché ai brindisini non interessano le beghe interne, ma il progetto politico che il centrodestra dovrà presentare per dare un nuovo sindaco e una nuova maggioranza a questa città" ha dichiarato ancora Luigi Caroli.