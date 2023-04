LECCE - Lecce ospita per la prima volta le Final Eight della eSerie A TIM che decreteranno chi vincerà lo Scudetto 2023. La eSerie A TIM è il campionato eSports ufficiale di Lega Serie A che viene giocato su PlayStation dai migliori giocatori italiani in qualità di rappresentanti dei club di Serie A.La eSerie A è uno dei 4 eventi ufficiali di Lega Serie A – insieme al campionato di calcio, alla Coppa Italia e alla Supercoppa italiana – ed è l’unico torneo italiano a far parte del circuito internazionale delle Global Series di FIFA.Martedì 18 e mercoledì 19 aprile, a partire dalle 15, il palcoscenico del Teatro Apollo vedrà sfidarsi gli 8 migliori team della stagione del torneo virtuale organizzato da Lega Serie A per conquistare il titolo di Campioni d’Italia.Nel primo match si affronteranno l’US Lecce Esports, con il campione della scorsa edizione Obrun2002, e l’Hellas Verona FC Esports, con il finalista dell’anno passato HV_Karimisbak.Le altre formazioni saranno la Juventus Dsyre, con il vincitore dell’edizione 2020/2021 Danipitbull, l’AC Monza Team eSports con ER_Caccia98, la Sampdoria eSports con RRich19, l’U.S. Salernitana 1919 eSports con Montaxer, lo Spezia Esports con Gl17ch_Carmelo e il Bologna Fc 1909 eSports con Lonewolf92.L’ingresso in teatro per assistere alle finali è gratuito.“Abbiano fortemente voluto quest’evento e ringrazio – dichiara l’assessore allo Sport Paolo Foresio – Lega Serie A ed Infront per aver scelto la nostra città. Sin dai primi sopralluoghi, abbiamo iniziato insieme un gran bel lavoro di squadra, è il caso di dire, per organizzare al meglio quest’appuntamento così importante e di grande richiamo per tutti i ragazzi e le ragazze appassionate di calcio giocato su Playstation. In queste ore stanno arrivando i team con i loro staff. Iniziative del genere sono molto importanti anche in termini turistici, per occupazione di camere in strutture ricettive e indotto economico.Dall’insediamento della nostra amministrazione, con una strategia ben precisa, abbiamo puntato moltissimo sul binomio eventi e turismo e oggi possiamo dire che i numeri ci stanno dando ragione. Ci prepariamo, quindi, ad accogliere nel migliore dei modi possibile i tantissimi ospiti e appassionati che arriveranno in città per l’occasione”.