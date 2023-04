BARI - "Lunedì 17 Aprile, i Lavoratori delle Ferrovie Appulo Lucane incroceranno nuovamente le braccia per aderire alla quarta azione di sciopero indetto dal Sindacato USB per rivendicare la ricollocazione del personale inidoneo che attualmente viene lasciato a casa con metà dello stipendio". Lo rende noto Usb Puglia."Una prassi posta in essere dal management delle Ferrovie Appulo Lucane a partire dal 2019 - prosegue la nota del sindacato - e che sta avendo forti ricadute economiche sui Lavoratori: basti pensare che un Capotreno, in caso di inidoneità, sarebbe costretto a vivere e sostenere la propria famiglia con un salario mensile lordo di circa 750 Euro! Pertanto, con grande spirito di responsabilità, la nostra Organizzazione Sindacale ha presentato ai vertici FAL una proposta di accordo concreta e fattibile per il ricollocamento temporaneo del personale inidoneo in mansioni utili al miglioramento dei servizi dedicati all’utenza, per la tutela dei beni aziendali o come deterrente per l’evasione tariffaria, andando tra l’altro a ricoprire posizioni ad oggi affidate in appalto con conseguente beneficio per le casse aziendali . Ma FAL continua a dimostrarsi insensibile alle problematiche dei Lavoratori: ha rigettato le nostre proposte senza mostrare alcun margine di trattativa, quale espressa volontà di continuare ad applicare disposizioni capestro che non solo colpiscono i salari, ma sconvolgono la vita professionale dei Lavoratori che si sentono considerati come un numero e non più una reale risorsa umana! Una condizione fortemente criticata sia a livello nazionale con la presentazione di una interrogazione parlamentare il cui iter è ancora incorso, ma soprattutto a livello locale con il contributo del blocco studentesco di OSA Bari e Cambiare Rotta Bari. Nulla si dice invece sul fronte politico: a partire dal Ministro dei Trasporti più volte interpellato e per finire proprio dalla classe politica dei territori pugliesi e lucani, non abbiamo sentito proferire la benché minima parola di conforto nei confronti di Lavoratori che rappresentano la forza portante di un’azienda di trasporto pubblico e che sono da sempre in prima linea per garantire i servizi di trasporto in condizioni impossibili, tra turni di lavoro massacranti, ritardi e disservizi. Un mutismo politico (in realtà già riscontrato in passato quando si parla di FAL e del suo management) che sta alimentando e consolidando la posizione di un’azienda che non vuole ricercare soluzioni che garantirebbe un po' di respiro a Lavoratori già martoriati da carovita ed inflazione alle stelle! Ma i Lavoratori e la USB non hanno alcuna intenzione di desistere:vogliamo garantire futuro e prospettiva al personale inidoneo", conclude la nota.