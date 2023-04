BARI - «Accogliamo con grande soddisfazione l'esito positivo delle valutazioni finali operate dalla Conferenza dei Servizi sull'insediamento del Gruppo Ferretti, leader della nautica da diporto, presso l'ex yard Belleli di Taranto. Quest'ultimo passaggio tecnico segna il punto d'arrivo di un complesso lavoro iniziato nell'ambito del Cis Taranto all'epoca del Governo Conte II. Il M5S ha sempre sostenuto e continuerà a credere in uno sviluppo diverso e sostenibile per il capoluogo ionico. Sfruttare il mare come risorsa produttiva significa guardare oltre l'economia novecentesca in cui, purtroppo, le grandi potenzialità dell'hinterland sembrano scomparire. Il cronoprogramma prevede la realizzazione dei lavori propedeutici all'insediamento nel tempo di 19 mesi. A partire da quella data, le ricadute occupazionali di questo intervento fortemente voluto dal M5S riguarderanno 200 posti di lavoro diretti, cui si sommerà la spinta per la creazione di nuove filiere produttive e il rafforzamento di quelle esistenti». Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.