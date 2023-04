LOCOROTONDO (BA) - Riceviamo e pubblichiamo la lettera di auguri alla Città del primo cittadino di Locorotondo Antonio Bufano in occasione delle festività pasquali.Cari cittadini,La Pasqua è una festa che ci riempie di gioia e speranza per il futuro. In questi giorni di celebrazione, non possiamo dimenticare che il mondo intero sta affrontando sfide importanti, come ad esempio la guerra che continua a protrarsi in Ucraina, che preoccupa tutti noi e gli equilibri internazionali.E' in questi momenti che dobbiamo restare uniti, con il pensiero rivolto a coloro che soffrono, ricordando che la pace e la solidarietà sono valori fondamentali per la costruzione di una società migliore.Come Sindaco della nostra città, voglio esprimere il mio sentimento di vicinanza a tutti coloro che attraversano quotidianamente il dolore, di qualsiasi natura esso sia.Desidero, pertanto, augurare a tutti voi e alle vostre famiglie una Pasqua cristiana serena e ricca di affetti e ritrovi. Che questo momento di festa sia l'occasione per rinnovare i nostri sentimenti di solidarietà e amore per il prossimo, e per ricordare che solo insieme possiamo donarci la prospettiva di un domani diverso. Diverso e soprattutto migliore.