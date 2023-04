Ad esempio lo scorso Natale le temperature minime sono state diffusamente più alte di stamattina, faceva più caldo da Nord a Sud e non di poco: sulle coste tirreniche, Calabria, Sicilia e Sardegna minime anche di 12-14°C, sull'entroterra del Centrosud in genere si spaziava dai 7 ai 10°C. Al Nord nessuna gelata se non giusto sulle Alpi orientali: in Valpadana valori in genere compresi tra 5°C e 8°C.





In alcune città la differenza tra le minime di stamattina con quelle dello scorso Natale sono anche di 14°C, come nel caso di Firenze! In allegato la tabella con il confronto tra le temperature minime di stamattina e quelle dello scorso Natale

BERGAMO - Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “Gelate tardive su gran parte del Centronord con valori sottozero anche in pianura e danni alle coltivazioni e alla vegetazione. Temperature che stridono ancor di più se confrontate con quelle che registravamo lo scorso inverno, molto spesso sopra la media e anche abbondantemente (salvo temporanee parentesi più fredde).