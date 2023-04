- La Finlandia è ufficialmente il 31° Paese a far parte della Nato. A ufficializzare l'ingresso di Helsinki nell'organizzazione Atlantica è stato il Presidente Stoltenberg insieme all'omologo finlandese Niinisto che ha dichiarato: "La sicurezza e la stabilità sono elementi che sentiamo forti”, "i russi cercano sempre di creare paura attorno a loro, ma noi non abbiamo paura".Non si è fatta attendere la risposta della Russia per voce di Peskov che garantisce le contromisure di Mosca per garantire la propria sicurezza.