BARI - Fiorenza Pascazio sindaco di Bitetto è il nuovo presidente di Anci Puglia, la nomina è avvenuta per acclamazione nell’Assemblea Congressuale regionale svoltasi oggi presso il Teatro Fusco di Taranto, durante la quale si è proceduto anche al rinnovo del Consiglio Regionale, sulla base di una lista unitaria di 60 componenti (52 eletti a cui si aggiungono di diritto gli 8 sindaci dei Comuni capoluogo pugliesi).Con il presidente Anci Puglia uscente Massimo Colia, sono intervenuti anche il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il presidente di Anci nazionale Antonio Decaro e, collegato in videoconferenza, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.“Sento l’entusiasmo ma anche la responsabilità di un risultato che alla fine è stato unitario, come speravo e come avrei voluto. – ha dichiarato la presidente Anci Puglia Fiorenza Pascazio - Comincia oggi un percorso che vorrei fosse il più possibile inclusivo e condiviso con i sindaci dell’intera regione. Lavoreremo insieme per raggiungere gli obiettivi e affrontare tutte le sfide che interessano i Comuni, per far sì che tutti i territori si sentano rappresentati e si possa sempre tendere all’interesse delle nostre comunità. Fondamentale costruire un dialogo proficuo e collaborativo con la Regione, per condividere le linee strategiche sui bandi e sui temi che interessano i Comuni.“Oggi a Taranto è una giornata importante. - Ha dichiarato Massimo Colia, presidente uscente Anci Puglia - Il rinnovo della Presidenza e degli organi statutari dell'Associazione saranno certamente utili a rivitalizzarne l'azione. In una visione di sistema che deve essere propria della nostra associazione occorre guardare ad un rinnovato patto tra le grandi città della Puglia e i tanti piccoli comuni. Anci Puglia può e vuole essere il luogo d'incontro per tutti noi amministratori, il luogo in cui discutere, confrontarsi sui problemi e trovare soluzioni comuni che ci permettano di stringere accordi e avviare collaborazioni. Questo è l'impegno che dobbiamo rinnovare per il nostro futuro. Auguro buon lavoro alla Presidente Fiorenza Pascazio e all'Anci che verrà."“Taranto è onorata di aver ospitato l’assemblea congressuale di Anci Puglia. - ha dichiarato Rinaldo Melucci sindaco di Taranto – Siamo la seconda città della Puglia e vogliamo portare nell’associazione il peso di questo ruolo. Ringrazio tutti i sindaci presenti e in particolare i colleghi ionici, perché questa presenza così massiccia ha testimoniato che dalla nostra città partirà il nuovo corso di Anci Puglia. Ecco perché voglio esprimere prima un augurio, ossia che l’associazione si lasci alle spalle un periodo effervescente e recuperi il suo ruolo di “avvocato difensore” dei sindaci sui tavoli dei negoziati, tornando a essere indipendente dalle traiettorie personali e politiche di ognuno di noi. E poi voglio ribadire l’impegno, mio personale e dei sindaci ionici, a dare un indirizzo deciso all’associazione, che dovrà essere policentrica, moderna e protagonista nei rapporti con le istituzioni. Buon lavoro a Fiorenza Pascazio, quindi, e a tutti gli amministratori ionici che l’affiancheranno in questo percorso, tra i quali i colleghi sindaci Antonio Cardea, Onofrio Di Cillo, Domiziano Lasigna e Gaetano Picchierri e il nostro presidente del consiglio Piero Bitetti”."Faccio i miei auguri alla neo presidente Fiorenza Pascazio, sindaca di Bitetto e al nuovo Consiglio regionale eletto oggi durante l’assemblea dell’Anci Puglia svoltasi a Taranto. - ha detto Il presidente Anci nazionale Antonio Decaro - Le sfide e gli impegni a cui l’Anci è chiamata nei prossimi mesi richiedono grande attenzione e quello spirito unitario da più parti richiamato durante l’assemblea nell’interesse delle comunità pugliesi rappresentate nell’associazione.”Sul Pnrr il presidente Decaro ha sottolineato che: “I sindaci di questo Paese ce la faranno a spendere le risorse del Pnrr e ci riusciranno i sindaci del Sud. Lo dimostrano le statistiche. In questi ultimi anni i sindaci hanno speso il 25% di tutte le risorse per opere pubbliche nel nostro Paese. Non lo dice l'Anci, lo dicono la presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte dei Conti. Anche negli ultimi mesi sono aumentate le spese, gli investimenti. Negli ultimi cinque anni c'è stato un incremento del 45% di spese per investimenti pubblici, per opere pubbliche, a cura dei Comuni e a cura dei sindaci. Quindi, noi vogliamo utilizzare quelle risorse che ci aiuteranno a cambiare in meglio le condizioni di vita dei nostri concittadini. E lo faremo dal Sud, anche perché siamo stanchi di questa narrazione rispetto al fatto che i Comuni del Sud non ce la fanno: le statistiche dicono altro. La spesa dei Comuni del sud è incrementata del 35% negli ultimi anni. Abbiamo ottenuto dei risultati senza risorse umane, senza risorse economiche, per attivare anche delle consulenze esterne. I Comuni nel nostro Paese hanno fatto progetti per 80 miliardi di euro a fronte dei 40 messi a disposizione dei bandi. I Comuni del Sud hanno fatto uno sforzo maggiore e per fortuna abbiamo il 40% delle risorse che sono state collocate nei comuni del Sud, proprio per recuperare quei gap, così come richiesto dalla Commissione europea.“Faccio gli auguri miei e a nome della Giunta regionale a Fiorenza Pascazio, che è stata chiamata oggi a presiedere i sindaci di Puglia nell’Anci. - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. L’Anci è un fiore all’occhiello dell’Italia e con i sindaci pugliesi la Regione collabora da sempre e intende rafforzare ogni forma di cooperazione. E a partire dalla prossima sfida della spesa dei fondi Pnrr la Regione è a disposizione per fornire ogni aiuto per arrivare a raggiungere tutti i traguardi, perché l’obiettivo è uguale per tutti: migliorare la qualità della vita dei cittadini pugliesi. Un obiettivo che non può che essere unitario, come unitaria è l’Anci in ogni sua espressione”.