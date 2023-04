Serie B: il Bari ritrova Folorunsho per lo sprint finale

credits: Ssc Bari





Il suo ritorno potrebbe rivelarsi utile per la propulsione della manovra offensiva biancorossa, apparsa sterile lungo l'arco delle gare disputatesi a marzo. Quanto al suo recupero, esso potrà risultare determinante nelle sette gare restanti del girone regolare della Serie B edizione 2022-2023. La prima di esse, in ordine cronologico, vedrà il Bari impegnato in casa del Sudtirol nell'incontro i programma al "Druso" di Bolzano alle ore 15 di lunedì 10 aprile 2023.

E' il 71' di Bari-Benevento quando, realizzando una punizione chirurgica la rete del definitivo 2-0 ai sanniti, Michael Folorunsho ritrova la via del gol dopo 7 gare di assenza. Il suo rientro, avvenuto con la sostituzione di Cheddira, al 66' dell'incontro disputatosi sabato 1 aprile, ha ridato smalto ad un Bari apparso poco brillante anche dopo la sosta della cadetteria per gli impegni delle Nazionali.