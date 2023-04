FOGGIA - Grave incidente ieri mattina nel foggiano lungo la Ss90 nei pressi di Borgo Giardinetto. L'auto guidata da un 65enne è andata a sbattere contro il guardrail sfondandolo e finendo la sua corsa sull'orlo di un ruscello. Per l'uomo, sbalzato fuori dall'abitacolo, non c'è stato nulla da fare ed i soccorsi sono stati vani.Ad intervenire sul posto il 118 e i Vigili del Fuoco. E' stato il terzo incidente mortale in 24 ore nel foggiano, dopo le tragedie in cui hanno perso la vita un 27enne e un 45enne. Al via le indagini dei carabinieri.