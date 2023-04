ph G.Rosato

MONOPOLI (BA) - Caterina l’inadeguata, la non allineata è la pazza per questo villaggio. Dietro di lei, spigolosa ma pura e vera, un mondo di mercimoni, di padri calcolatori, di figlie in vendita, di capricci lontani dall’amore, di burattinai e burattini non destinati a vivere l’amore, ma a contrattualizzarlo. Il classico del teatro di Shakespeare, La bisbetica domata, si fa favola nera nell’adattamento diretto da Tonio De Nitto in scena al Teatro Radar di Monopoli sabato 15 aprile alle ore 21 e domenica 16 aprile alle ore 18.Nell’appuntamento di chiusura della Stagione ‘Sconfinamenti’, a cura di Teresa Ludovico, l'adattamento di Francesco Niccolini, per Factory Compagnia Transadriatica, indaga la storia di Caterina, di sua sorella Bianca e di un intero villaggio, con un racconto che rispetto alla scrittura shakesperiana si fa più grottesco, “più contemporaneo forse – raccontano gli autori - nel cinico addomesticamento che non è molto diverso dallo spietato soccombere”.Sul palcoscenico Dario Cadei, Ippolito Chiarello, Angela De Gaetano, Franco Ferrante, Antonio Guadalupi, Filippo Paolasini, Luca Pastore e Fabio Tinella si muovono in quella che diventa opera buffa, corale, costruito attraverso la rima e un significante tappeto sonoro ricco e variegato. “La nostra Caterina – aggiunge il regista - non sta a questo gioco e come in una fiaba aspetta, pur non mostrando di volerlo, un liberatore, un nuovo inizio che suo malgrado potrà costarle molto più di quanto immagini”.Gli spettacoli della Stagione serale 2022.23 del Teatro Radar hanno un prezzo di 22 euro per la galleria e di 25 euro per la platea. I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Radar di Monopoli (via Magenta 71) e online sul circuito Vivaticket.com. Per info si può chiamare il numero 335 756 47 88 – info@teatroradar.it. Il programma completo di Sconfinamenti è disponibile sul sito su www.teatridibari.it.