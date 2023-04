BARI - Giovedì 27 Aprile dalle 18:30 alle 20:00 presso Spazio Murat si terrà la proiezione del cortometraggio InCubo; una personale visione di un tema sociale, purtroppo attuale, amplificato anche dagli effetti causati dalla pandemia di Covid-19."Dall'inizio della Panemia abbiamo affrontato diverse volte le tematiche psicologiche legate a questo evento, sia da un punto di vista professionale che personale e relazionale. Per questo, Impact Hub Bari ha promosso presso lo Spazio Murat la proiezione del cortometraggio InCubo e una tavola rotonda che vede protagonisti il regista, Antonio Masciopinto e la psicoterapeuta Ilaria Emiliano". Così la newsletter di Impact Hub Bari."Partendo dalle ragioni che hanno spinto Antonio Masciopinto a girare il cortometraggio - prosegue Impact Hub Bari -, andremo a vedere come lo squilibrio psicologico colpisce indistintamente qualsiasi individuo portandolo, in alcuni casi, in una spirale mentale da cui è difficile uscire. Insieme alla Dott.ssa Emiliano perlustreremo gli angoli più nascosti della mente, analizzando tutte le suggestioni e i simboli contenuti nella pellicola".Seguirà quindi una tavola rotonda moderata da Lorenzo Cavallo, in cui il pubblico sarà coinvolto in una discussione aperta.