BITONTO (BA) – “Per tutta la nostra comunità è un momento di grande dolore e tristezza per le giovani vite stroncate in un modo così tragico”. Queste le parole del sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, dopo l’incidente mortale avvenuto sulla SP231 nella tarda serata di ieri e costata la vita a quattro giovani bitontini.“In queste ore di atroce sofferenza per le famiglie colpite – ha aggiunto il primo cittadino di Bitonto – avvertiamo il bisogno di stringerle in un corale e commosso abbraccio, esprimendo loro tutta la nostra umana vicinanza”.