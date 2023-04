Come accaduto in occasione del Womex 2022, grazie alla sinergia tra Puglia Sounds e ARTI Puglia, operatori di Luoghi Comuni, iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, parteciperanno alla fiera per seguire le attività e realizzare dirette, interviste ai protagonisti, podcast e video racconti che saranno diffusi attraverso i canali digitali di Puglia Sounds, Luoghi Comuni e delle web radio Radio Bachi, iNext Radio, PodCap73010 dei Cantieri ActionAid Lecce e AltreMenti Labs Aps, Yeahjasi Brindisi Spazio Musica e Racale Cam. Jazzhead!



È un evento imperdibile per tutti i professionisti e i musicisti che lavorano nell’industria del jazz. Non è semplicemente una fiera, ma l’occasione per agenzie, etichette, artisti, media, produttori e organizzatori di incontrarsi nell’unico evento al mondo interamente dedicato al jazz.

BARI - Ancora un appuntamento internazionale per Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese. Da giovedì 27 a domenica 30 aprile a Brema in Germania Puglia Sounds partecipa al jazzahead! con uno stand istituzionale realizzato nell’ambito di Italia Jazz Network in collaborazione con I-Jazz e Italia Music Export.Lo stand istituzionale ospita lo staff di Puglia Sounds e 14 delegati tra artisti e operatori impegnati nella promozione di progetti che diffondono la cultura musicale pugliese: Asteria Space, B Flat Production, Eskape Music, GiJ, Gleam Records, Jazz Engine, Lydian, Ludwig Sound, Marsab Music Management, Mezzotono, Node, Ponderosa Music & Arts, Springtime Festival e Tema Music.