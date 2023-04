LECCE - Dopo la nascita della nuova Associazione e del gruppo consiliare a Palazzo Carafa, prosegue l’attività di Lecce Città Pubblica che ha eletto il nuovo consiglio direttivo e si prepara a ufficializzare il primo appuntamento pubblico, previsto per sabato 6 maggio, alle ore 10.30, al Teatro Koreja di Lecce. - Dopo la nascita della nuova Associazione e del gruppo consiliare a Palazzo Carafa, prosegue l’attività di Lecce Città Pubblica che ha eletto il nuovo consiglio direttivo e si prepara a ufficializzare il primo appuntamento pubblico, previsto per sabato 6 maggio, alle ore 10.30, al Teatro Koreja di Lecce.





"Siamo pronti per rilanciare il nostro impegno comune e la nostra iniziativa politica in città, con ancora più ambizione, forza e determinazione. Ci rivolgeremo a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che desiderano un vero cambiamento della città e che riconoscono l’importanza di questi anni, decisivi – nonostante le difficoltà – che hanno consentito a Lecce di intraprendere il percorso verso una città più giusta, inclusiva e sostenibile" – ha dichiarato Giulio Casilli, coordinatore dell’Associazione.

Il nuovo direttivo dell’associazione è composto, oltre che dal Coordinatore Casilli e dai Presidenti, Carlo Salvemini e Giuseppe Fornari, da: Silvia Carrozzo, Elisabetta Fiera, Fiorella De Luca, Francesco Calabro, Diego Dantes. A rappresentare il gruppo consiliare in seno al consiglio direttivo ci sarà il consigliere comunale Sergio Della Giorgia, mentre il ruolo di tesoriere è stato affidato a Fabio Quaranta. Sono state attribuite deleghe specifiche a: Rossana Indiveri, Marco Cino e Davide Orteschi. Infine, è stato eletto il Collegio dei Probiviri, composto da: Paola Martino, Federica Tornese e Claudio Verardo.

"Ringrazio tutte e tutti per la loro disponibilità: credo che con questa squadra la nostra Associazione possa ambire a rappresentare uno spazio d’impegno civico progressista capace di interpretare al meglio le istanze e i bisogni della città, in cui chiunque abbia voglia di contribuire al cambiamento possa farlo, iscrivendosi all’Associazione o partecipando alle iniziative che organizzeremo. Siamo convinti, infatti, che sia l’impegno concreto di ciascuno a poter fare la differenza" – prosegue Casilli.

"In questi giorni, insieme alle nuove richieste d’iscrizione all’Associazione, abbiamo ricevuto tantissime manifestazioni di sostegno e di incoraggiamento a dare subito concretezza a una rinnovata stagione di impegno per la città, al fianco di Salvemini. Condividiamo questa necessità e anche per questo motivo ci siamo impegnati a completare, in brevissimo tempo, tutti i passaggi formali per rendere la nuova Lecce Città Pubblica pienamente operativa, sia dentro che fuori Palazzo Carafa".

"Adesso siamo pronti a lanciare la nostra prima iniziativa pubblica, che si svolgerà il 6 maggio al Teatro Koreja di Lecce. Sarà l’occasione per presentare la nuova Associazione e per avviare un percorso di dialogo e di ascolto con tutte le persone, le associazioni e le realtà cittadine che vogliano contribuire, insieme a noi, al rilancio di una visione comune per il futuro della città. Una visione che vedrà al centro, come sempre, l’interesse pubblico. Si tratta di un invito aperto alla riflessione e all’azione collettiva, che si svilupperà in più momenti" – conclude Casilli.

Appuntamento, dunque, al 6 maggio alle 10.30 al teatro Koreja per la prima iniziativa pubblica della nuova Lecce Città Pubblica.