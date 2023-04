LECCE - Questa mattina, all'Open Space di Palazzo Carafa, il settore Lavori Pubblici e il settore Attività Produttive hanno tenuto un incontro con gli operatori degli esercizi commerciali di via Alvino per condividere le informazioni sulle fasi di cantiere che si succederanno da qui ai prossimi mesi e per raccogliere esigenze specifiche e segnalazioni.





I lavori in corso su via Alvino sono quelli inseriti nel lotto della mitigazione del rischio idrogeologico attraverso la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, che interessa alcune vie del centro storico: oltre a via Alvino, via della Sinagoga (quasi ultimata, in fase di riposizionamento dei basoli dopo gli interventi su tutti i sottoservizi), via Verdi e via dei Mocenigo.

Alla presenza dell'assessore alle Attività produttive Paolo Foresio e di quasi tutte le attività invitate nei giorni scorsi, il Rup Silvio Cillo ha illustrato come l'Amministrazione intende organizzare le fasi dei lavori in modo da creare i minori disagi possibile prevedendo, come da prassi, l'interruzione del cantiere fra metà luglio e metà settembre e poi nel mese di dicembre, rispondendo così anche alle richieste avanzate dagli operatori che chiedevano rassicurazioni su quei periodi specifici. È stato assicurato, inoltre, che gli esercizi commerciali saranno resi accessibili con apposite passerelle anche quando si tratterà di intervenire sui marciapiedi. Il progetto ne prevede, infatti, la rimozione per portare tutto a piano.

Il cantiere è stato suddiviso in nove fasi successive che saranno modulabili a seconda delle necessità e dei tempi effettivi di lavoro. Attualmente si sta intervenendo sulla fase 1 e 2 e l'idea al momento è quella di proseguire prima con la 4 e la 5 e solo dopo con la 3 e la 6 e poi le altre che restano. Gli operatori si sono detti consapevoli dell'importanza di questo intervento che avrà indubbi vantaggi in termini estetici e funzionali una volta ultimato, hanno chiesto di abbellire in qualche modo la recinzione per renderla più gradevole e l'Amministrazione si è impegnata a valutare con la ditta alcune possibilità. L'incontro si è chiuso con l'impegno a riaggiornarsi subito dopo l'estate per fare il punto su come e dove riprenderanno i lavori da metà settembre.

«Considero positivo l'incontro avuto questa mattina con gli operatori di via Alvino. Da parte dell'Amministrazione – dichiara l'assessore Foresio – c'è la massima comprensione per le difficoltà che ancora scontano dopo due anni di pandemia ma anche la disponibilità a venire incontro alle esigenze per quanto possibile, nella comune consapevolezza che questi lavori ci lasceranno una piazza ancora più bella e fruibile per loro che ci lavorano, per chi la percorrerà a piedi, per i turisti. Sappiamo che stiamo chiedendo pazienza e qualche sacrificio ma sarà nostra cura tenerli aggiornati su tutti i passaggi e cercare di limitare i disagi».

«Questo cantiere così centrale è molto delicato – sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci – ma, come stiamo facendo anche per quello della stazione, procederemo per fasi successive in modo da arrecare il minor fastidio possibile. Quando la stagione estiva entrerà nel vivo, contiamo di aver completato le fasi in corso e di liberare l'area nei mesi turisticamente più frequentati».