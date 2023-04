LECCE - Nei giorni scorsi un gruppo di medici in servizio all’ospedale Vito Fazzi ha indirizzato all’amministrazione comunale un “appello per l’imboschimento delle aree abbandonate adiacenti il Vito Fazzi di Lecce”, nell’ambito delle previsioni del PUG. Si trasmette di seguito la risposta inviata dall’assessora all’Urbanistica Rita Miglietta.





“L’amministrazione accoglie la vostra lettera con il senso di riconoscenza che si prova davanti ad un germoglio, all’inizio di una nuova e bella stagione. La consultazione pubblica sul Piano Urbanistico Generale ha diffuso consapevolezze e aspettative. I germogli sono le numerose proposte che pervengono all’amministrazione e che ci aiutano a scrivere un PUG realmente strategico, vicino ai bisogni della comunità. Da osservatori attenti e interessati come vi dimostrate, avete già consapevolezza dell’idea che abbiamo dello spazio periurbano, compreso tra i margini della città e la tangenziale e la campagna. Rappresenta una risorsa ecologica e ambientale preziosissima per Lecce, che può aiutarci a reagire alla crisi climatica in corso favorendo la crescita della copertura forestale con la creazione di un sistema di parchi agro-forestali, come stiamo prevedendo, a servizio dei quartieri e della città. Queste aree, come opportunamente osservate, svolgeranno anche una funzione sanitaria. L’azione che proponete è certamente compresa nella visione della “città verde” espressa dall’amministrazione, che troverà realizzazione nel Piano. E sarà attentamente valutata considerando ogni dettaglio tecnico relativo alla sua realizzazione. Lo faremo, come proponete, in collaborazione con tutti gli enti interessati, compresi i comuni contermini nei cui confini ricadono parte delle aree indicate. Lo faremo insieme alla Azienda sanitaria locale del nostro territorio, della quale conosciamo e apprezziamo la sensibilità e l’attenzione sui temi ambientali. Porgo a voi i saluti e il ringraziamento del sindaco e dell’amministrazione, con l’auspicio di poter proseguire insieme questo percorso anche nelle fasi successive che verranno. Perché si parte sempre da un’idea, si raggiunge il progetto e continuando a camminare, con pazienza e determinazione, alla fine si riesce a entrare nella realtà nuova, prima solo immaginata”.

A questo link è possibile scaricare il report della consultazione pubblica sul tema strategico “La Città Verde” a cui fanno riferimento i medici e l’assessora Miglietta:

https://www.puglecce.it/incontri/la-citta-verde/