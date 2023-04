- Il 5 maggio 2023, alle ore 16.30, vi sarà la presentazione del saggio di Vittorio Polito “Storie, Curiosità, Proverbi e Arte” (WIP Edizioni), presso la Sala Conferenze “Alessandro Leogrande” del Centro Polifunzionale dell’Università di Bari “Aldo Moro”, in Piazza Cesare Battisti n.1 a Bari, con gli interventi del Magnifico Rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini, e di Nicola Triggiani, ordinario di Diritto Processuale Penale nell’Università di Bari e autore della prefazione del testo, di Enrica Simonetti, giornalista e scrittrice e della stessa Marialuisa Sabato.Contestualmente sarà presentata ed inaugurata da Enrica Simonetti, l’esposizione personale di dipinti ed illustrazioni “Illustrare per Illuminare” dell’artista Marialuisa Sabato che ha realizzato le illustrazioni e firmata la postfazione del volume in presentazione. La mostra sarà visitabile fino al 19 maggio presso lo stesso Centro Polifunzionale dell’Università di Bari (ore 9.00-19,30 dal lunedì al venerdì, sabato 9.00-17.00 e Domenica dalle 10.00 alle 16.00).