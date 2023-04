"Sin dagli albori della storia, l'uomo ha testimoniato la presenza di entità che, pur rimanendo quasi del tutto invisibili all'occhio umano, avrebbero popolato la natura coesistendo su questo stesso pianeta: fate, folletti, gnomi, elfi, spiriti della natura e altre creature misteriose. In questo libro l'autore dimostra quanto il folklore italiano, su fate e folletti, sia stato influenzato dalla storia e dai popoli che occuparono le varie regioni.



Mario Contino, argomentando con competenza e chiarezza, dimostra al lettore come la medesima leggenda sia stata reinterpretata e divulgata nelle diverse zone d'Italia e in diversi periodi storici fino a creare numerose versioni della stessa che oggi arricchiscono il folklore del "bel Paese". Contino si sofferma anche sulle similitudini tra gli "esseri" descritti nel folklore italiano e quelli descritti in altre zone del mondo, ad esempio Scozia o Giappone, ma anche sui tratti che accomunano il piccolo popolo al mondo dell'ufologia.



Folletti E Fate d'Italia è un libro unico nel suo genere, un saggio nel quale è possibile reperire preziose informazioni a carattere storico, antropologico, parascientifico e folkloristico come: - l'elenco delle leggende su fate e folletti, regione per regione; - testimonianze di avvistamenti in Italia e all'estero; - interviste a studiosi e ricercatori esperti nel settore.



Mario Contino – Lo scrittore del mistero - Scrittore di origini campane, nato ad Agropoli (SA) nel 1986 e residente in Puglia, dapprima in Lecce e successivamente in Monopoli. Contino ha intrapreso la sua attività di ricercatore nell’ambito del folklore internazionale al fine di salvaguardare e tramandare le antiche tradizioni. La sua attività letteraria conta saggi, romanzi, raccolte poetiche e testi musicali, tutti i suoi libri propongono principalmente il tema del folklore come base di ogni lavoro, trattato dal punto di vista antropologico.



È stato fondatore e presidente dell'Associazione Italiana Ricercatori Del Mistero (AIRM) ed attualmente gestisce il canale YouTube Universo Del Mistero. Dal 2013 Contino è stato ospite di numerose trasmissioni televisive e radiofoniche tra le quali:



- I Fatti Vostri (Rai 2) - In viaggio con la zia (Rai 1) - MAG Studio Aperto (Italia1) - Mattino Norba (TeleNorba) - Natural... Mente di domenica (Telefoggia) - Il Salotto di Francesco (Telefoggia) - Radio Freccia. - Radionorba TV



L'autore collabora con numerose riviste e giornali, nonché con importanti portali web dedicati al mondo del mistero e delle leggende



- Rivista “Mistero Magazine” - Rivista “Sirio magazine" - La rivista “Enigmi”. - Portale www.luoghimisteriosi.it - Giornale "International Web Post"



FOLLETTI E FATE D'ITALIA (Nuovi studi e antiche leggende: Trattato sugli spiriti della natura nel folclore italiano) Autore: Mario Contino Editore: Quantico Edizioni ISBN-13 ‏ : ‎979-1281077348

BARI - Mario Contino, noto in tutta Italia come "Lo scrittore del mistero", torna nelle librerie con una nuova edizione del libro "Folletti e fate d'Italia", questa volta pubblicato dalla casa editrice Quantico Edizioni (anno: 2023).