MESAGNE (BR) - Proseguono le interessanti iniziative culturali nella città di Mesagne: il Museo d’Arte Sacra "Cavaliere - Argentiero" ospita l’ultima opera dei fratelli Gabriele e Vittorio Magrì, ovvero il "CĂREO DOLORE". - Proseguono le interessanti iniziative culturali nella città di Mesagne: il Museo d’Arte Sacra "Cavaliere - Argentiero" ospita l’ultima opera dei fratelli Gabriele e Vittorio Magrì, ovvero il "CĂREO DOLORE".





Si tratta di una scultura iperrealista in silicone del Cristo crocifisso, a grandezza naturale e ispirato alla Sacra Sindone. L’opera commissionata da una collezionista di arte sacra di Parma è il frutto di nove mesi di lavoro molto impegnativi nei quali i due fratelli hanno superato se stessi nella cura dei dettagli quasi maniacale e nell’infondere rare emozioni nella materia plastica.

Per quel che riguarda Gabriele e Vittorio Magrì, hanno realizzato effetti speciali fantasy ed horror per TV, Teatro e soprattutto Cinema (oltre 25 film), da Il Fantasma dell’Opera di Dario Argento a produzioni Hollywoodiane come Zoolander 2 e Ben-Hur, da Pinocchio di Roberto Benigni a Braccialetti Rossi, da Scherzi a Parte a Striscia la Notizia. Sono fondatori del Museo Fantasy che ha raccolto oltre 50.000 visitatori e diversi riconoscimenti.

L’opera "CĂREO DOLORE" sarà visionabile fino al 1 maggio 2023, dal venerdì alla domenica, dalle ore 17.30 alle 20.30. L’ingresso è gratuito.